Weer werk aan de A6 tussen Urk en Emmeloord: Rijkswaterstaat gaat vier avonden asfalt vernieuwen

Voorraad hout van schutting­be­drijf gaat verloren bij felle, uitslaande brand in Dronten

Als de brandweer komt, is er geen redden meer aan. Een felle, uitslaande brand laat in de nacht van zondag op maandag weinig heel van twee schuren van een schuttingbedrijf in Dronten. Er raakt niemand gewond, maar een voorraad hout gaat verloren.