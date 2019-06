Westgat op Urk is laatste bedrijventerrein dat wordt opgeknapt met provinciale subsidie

Hoogste ambtenaar verlaat Urk na negen maanden

22 juni Gemeentesecretaris Herman Zwart verlaat Urk. Hij was negen maanden werkzaam als hoogste ambtenaar in het gemeentehuis. ,,De achterliggende maanden is gebleken dat de verwachtingen over en weer niet met elkaar overeenkomen", meldt de gemeente Urk in een reactie.