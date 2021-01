Wie is de baas op Urk? Hoe de dubbele moraal het vissersdorp parten speelt: ‘Het liefst lossen ze het onderling op’

100 dagen burgervader Nieuwe burgemees­ter komt bij van koude douche op Urk: ‘Ik had onrust verwacht, maar niet zó snel’

16 januari Rustig inwerken is er niet bij, Cees van den Bos (40) kan meteen aan de bak als burgemeester van Urk. Het hele land kijkt mee als hij rellende jongeren probeert te beteugelen. Dan zijn er nog de hoge coronacijfers en een opvallende integriteitskwestie. ,,Mijn kinderen lazen lelijke dingen over mij. Dat grijpt in bij een gezin.’’