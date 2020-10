Wie moet 2 miljoen euro betalen voor de gasexplosie op Urk? Verzekeraars willen geld zien

Dat bleek maandag uit een civiele zaak bij de rechtbank in Zwolle.

Explosies

Op 3 juni 2016 raakte bij werkzaamheden aan het riool bij de Grote Fok op Urk een graafmachine een hoofdleiding van het gasnet. Netbeheerder Liander werd gebeld en een uur later arriveerde de monteur. Bij meting werd ontdekt dat het gas het riool in stroomde. Meteen werd opdracht tot evacuatie gegeven, maar het was al te laat. In diverse woningen vonden explosies plaats.

Als gevolg van de ontploffingen en brand zijn een aantal woningen geheel verwoest en een aantal woningen onherstelbaar beschadigd. Zes mensen raakten gewond. In de strafzaak zijn in juni dit jaar de gemeente Urk en de aannemer schuldig verklaard zonder het opleggen van straf. Netbeheerder Liander werd vrijgesproken. De gemeente kreeg geen straf omdat ze volgens de strafrechter meteen haar verantwoordelijkheid nam door woningen te herbouwen. Alleen speelt de gemeente in de zaak die draait om wie er voor de schade moet opdraaien, een heel andere rol.

1,6 miljoen euro

Verzekeraar UVM keerde 1,6 miljoen euro uit aan onder meer schade aan inboedel, tijdelijke huisvesting, sloop- en vergunningskosten. In de strafprocedure gaf de gemeente aan geleerd te hebben van de fouten. ,,Maar in de civiele zaak stelt Urk juist niets fout gedaan te hebben. Financieel heeft ze ook nauwelijks iets bijgedragen’', zegt advocaat David Markvoort tegen de rechters. Hij suggereert dat de gemeente de zaak zelfs tegenwerkt. Zo weet de advocaat dat de gemeente in een raad informatie verstrekte maar deze meteen geheim liet verklaren. ,,En in de media zegt de burgemeester vervolgens dat de onderste steen boven moet.’'

Verzekeraar Nationale Nederlanden keerde tonnen uit. Ook zij wil dat de schuldigen met de billen bloot gaan. ,,Het opvallendste is dat niemand verantwoordelijkheid neemt. De huizen zijn geëxplodeerd als gevolg van gevaarzetting. De gemeente gaat het verst door te stellen dat iedereen zijn of haar eigen schade moet dragen. Had ze ook zo gereageerd als de bewoners niet verzekerd waren?’' vroeg advocaat Suzanne Bordewijk zich af.

Schikking

De gemeente Urk ging in beroep tegen het strafvonnis. Ze is van mening dat ze onschuldig is. De gemeente heeft ook nooit graafwerkzaamheden direct naast een gasleiding toegestaan, zei advocaat Kees Borstlap. Toen de aannemer ontdekte dat ze een gasleiding bloot legde, had ze het werk moeten stilleggen en ambtenaren moeten bellen. ,,Door dit niet te doen, is de gemeente buitenspel gezet.’' Maar ook de aannemer stelt niet verantwoordelijk te zijn. Juist het overleg vooraf, waarin alle kaarten van leidingen bestudeerd worden, liep verkeerd. Daar was bijvoorbeeld de netbeheerder van de gasleidingen helemaal niet aanwezig.

De rechtbank in Zwolle geeft de partijen vier weken om tot een schikking te komen. Lukt dat niet, dan duurt het vermoedelijk nog maanden voordat duidelijk wordt wie voor welk deel van de schade verantwoordelijk wordt gehouden.