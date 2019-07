Wijkagent Jeugd Herman Stam gaat na 40 jaar met pensioen: ‘Mijn kring van jongeren op Insta werd door vertrouwen steeds groter’

Ons-kent-ons cultuur op Urk werkt criminali­teit in de hand

25 juli De ‘ons-kent-ons- cultuur op Urk is mogelijk een voedingsbodem voor ondermijnende criminaliteit. Ook het feit dat het een centrum is voor internationale handel en transport speelt een rol. Dit is een kwetsbare sector, die in financieel slechte jaren benaderbaar is voor criminelen. Zwart geld wordt er gemakkelijk geaccepteerd en internationale connecties kunnen smokkelen bevorderen.