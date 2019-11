Wijkagent met speelgoedwinkel als spreekkamer op Urk: ‘Lief en leed hoor ik hier’

Dierenvoed­sel­bank nu ook voor arme baasjes in de Noordoost­pol­der

31 oktober Goed nieuws voor baasjes van huisdieren in de Noordoostpolder die het niet zo breed hebben: momenteel wordt er een dierenvoedselbank opgestart in het gebied. De eerste uitgifte met voedsel of goederen is volgende maand al. ,,Het is heel belangrijk dat dit wordt gedaan’’, aldus initiatiefnemer Chelsey van Minderhout uit Tollebeek.