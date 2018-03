Wilders eet een visje op Urk: 'Veel leuker dan Moskou'

'Standbeeld zeeheld op Urk? Haal het neer'

2 maart De inzamelingsactie voor een standbeeld van 'zeeheld' Michiel de Ruyter op Urk is amper begonnen of er is al weerstand. Mensenrechtenactiviste/kunstenares Astrid Essed roept op om het beeld neer te halen. De Urker actie 'past in een klimaat van toenemend racisme', meent ze.