Winkeliers op Urk gedupeerd door nepgeld: 'Dit is geen toeval meer'

Drie keer

,,De eerste melding is van afgelopen zaterdag'', vertelt Koster. In een zaak in winkelcentrum Urkerhard probeerde een klant af te rekenen met een vals briefje van 50 euro. ,,Maar degene achter de kassa had het op tijd door.'' Twee andere winkeliers - nog één in Urkerhard en één in winkelcentrum Oud Urk - trapten wel in de oplichtingspraktijken.