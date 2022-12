Woning op Urk onbewoonbaar na grote brand, brandweer weet hond te redden

Met videoBij een grote brand op Urk is vanmiddag door de brandweer een hond gered. Het vuur brak uit in een woning en sloeg snel om zich heen. De viervoeter was op dat moment alleen in het huis en is overgedragen aan medewerkers van de dierenambulance.

Omdat er sprake was van grote rookontwikkeling aan De Giek, bestond het vermoeden dat de brand was overgeslagen naar een naastgelegen woning. Dat is niet het geval, zo bevestigt woordvoerder Marcel van Vliet later, namens de brandweer. Daar is alleen rookschade ontstaan.

Het sein ‘brand meester’ is inmiddels gegeven. De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis, maar kunnen ook niet meer terug de woning in. ,,Het was bloed- en bloedheet in het huis. Van voor tot achter is het helemaal uitgebrand en kleurt het zwart. De woning is onbewoonbaar”, laat Van Vliet weten. Stichting Salvage gaat samen met de gemeente zorgen voor onderdak.

Volledig scherm De brand is buiten ontstaan maar slaat over op meerdere woningen aan De Giek op Urk. © ProNews/Jeffrey Korte

Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Wel is bekend dat het in de woonkamer is begonnen. De rookwolk was in de wijde omtrek te zien. ,,Eén van de buren heeft de brand ontdekt en een melding gedaan.” Achter het huis stond ook een volière met vogels. ,,Ze zijn ongedeerd en vliegen nog in het rond.”

De hitte vanuit de woonkamer zorgde ervoor dat een raam van de uitbouw week is geworden, net als het kozijn. Daardoor ontstond in eerste instantie witte rook. ,,Dat komt puur door het temperatuurverschil.”

