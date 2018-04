Zeer grote uitslaande brand op industrieterrein op Urk

Fackeldey (PvdA) en Hofstra (ChristenUnie) nieuwe gedeputeerden in Flevoland

26 maart Jop Fackeldey (PvdA) en Harold Hofstra (ChristenUnie) worden de nieuwe gedeputeerden in Flevoland. Fackeldey is scheidend wethouder in Lelystad, Hofstra voorzitter van de Statenfractie.