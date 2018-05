Zeventig mille voor eerste kistje meischol op Urk

Directeur Marianne Huurman van Mercy Ships, het goede doel van dit jaar, is dan ook even sprakeloos als ze probeert uit te rekenen hoeveel operaties in Afrika dit zijn. ,,Een oog-operatie kost 250 euro, dus ja, dat zijn er nogal wat." 280 oogoperaties om precies te zijn. En dat allemaal dankzij één kistje meischol. Dit is de beste schol van het jaar zeggen de kenners, zacht, sappig en op zijn lekkerst.