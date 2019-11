Zinken van kotter rijt oude wonden open op Urk: ‘Dit went nooit’

Waarnemend burgemees­ter Bakker: ‘Gezonken vissers­boot drama voor Urk’

13:51 Het zinken van de vissersboot uit Urk, waarbij vermoedelijk twee opvarenden om het leven zijn gekomen, is een drama voor de hechte gemeenschap in de vissersplaats. Dat zegt waarnemend burgemeester Ineke Bakker. Ze spreekt haar medeleven uit aan de families die in onzekerheid verkeren over het lot van de vermiste bemanningsleden, die allebei uit Urk komen.