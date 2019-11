Zo werkt EPIRB, het alarmsysteem dat het Urker kotter-drama inluidde

De KNRM vermoedt dat kotter UK165 Lummetje gekapseisd is omdat het ‘heel snel ging’. ,,Als een schip lek stoot of water maakt dan is er altijd tijd om via een marifoon (communicatiemiddel voor scheepvaart, red.) of via gesproken woord nood kenbaar te maken. In dit geval hebben de opvarenden die tijd niet eens gehad. We kennen dat in het verleden bij soortgelijke incidenten, wanneer je puur afhankelijk bent van de automatische noodsignalen’’, vertelt KNRM-woordvoerder Brinkman.