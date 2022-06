Zoekteam uit Urk helpt in Limburg mee bij vermissing Gino (9): ‘Kregen een telefoontje van de familie’

Gino woont normaal in Maastricht, maar verbleef in Kerkrade bij zijn zus vanwege ziekte van zijn moeder. Hij kwam niet thuis nadat hij woensdagavond had buiten gespeeld. In het hele land wordt de oproep over zijn vermissing massaal gedeeld.

Geen bewijsmateriaal verloren laten gaan

Meerdere zoekteams zetten zich in om zo snel mogelijk duidelijk te krijgen waar Gino is gebleven. Vannacht hielp bijvoorbeeld ook Medical Service NRW mee tijdens de zoekactie in Landgraaf; gespecialiseerd in het zoeken naar mensen en het geven van medische bijstand.

Onder de teams is nu dus ook het Coördinatie Platform Vermissingen uit Urk. ,,Wij richten ons vooral op burgervrijwilligers’’, legt Ramona van Urk uit. ,,Er werd ongecoördineerd gezocht en daarbij kan bewijsmateriaal verloren gaan, dus gaan wij nu zorgen dat duidelijk is wie er zoekt en waar. Dat doen we met onder meer een zoekkaart waarbij we, in samenwerking met de politie, bijhouden welke gebieden er al doorzocht zijn.’’

Hulpvraag van de familie

Het team uit Urk werd ingeschakeld op verzoek van de familie. ,,Daar wachten we altijd eerst op, of de familie ons erbij wil hebben. En gisteravond kregen we dus inderdaad een telefoontje van ze. Bij ons start dan de procedure van het mobiliseren van mensen, het klaarmaken van onder meer onze mobiele wagen en de vrijwilligersformulieren. We zijn vanmorgen om 10.30 uur begonnen, na een reis van twee uur.’’

Onlangs werd het team ook ingezet bij de zoektocht naar de vermiste stuurman Wilco de Groot. ,,In principe starten we hier een zelfde soort zoekactie’’, legt Ramona uit. ,,Toen zag je dat veel mensen hielpen uit Urk, maar bij de zoektocht naar Gino zie je toch ook wel veel mensen van buiten Kerkrade die willen helpen.’’

Meezoeken

Wie vandaag in de omgeving van Kerkrade wil helpen zoeken, kan zich melden bij Sporthal Rolduc aan de Rolduckerstraat 112 in Kerkrade. Aanmelden hiervoor kan bij de mobiele wagen van CPV of door te mailen naar info@romanavanurk.nl.

