Zoektocht naar Urker vissers Jochem (41) en Hendrik-Jan (27) hervat: duikers gaan gezonken kotter in

Gisteren werden op de bewuste plek in de Noordzee de nodige maatregelen getroffen om vandaag veilig te kunnen duiken. ,,Eerst is een robot naar beneden gestuurd om te kijken hoe het schip erbij ligt’’, vertelt een politiewoordvoerster. ,,Toen is ook met volledige zekerheid vastgesteld dat het om de vermiste kotter ging.’’ Vervolgens heeft een duiker van de marine ervoor gezorgd dat de toegang tot het wrak veilig is.



De marine is afgelopen nacht op de locatie gebleven. Vanochtend zijn de voorbereidingen getroffen om met duikers de kotter te betreden. Het wrak ligt op ongeveer 12 à 14 meter diepte. ,,Als het weer goed is, is het plan om tussen 10.00 en 11.00 uur te duiken’’, aldus de politiewoordvoerster.



De vermoedelijk gekapseisde kotter zal overigens na de doorzoeking niet direct worden gelicht. ,,Volgende week wordt door betrokken partijen overlegd over het naar boven halen van de viskotter.’’