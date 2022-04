Zoektocht naar vermiste Urker stuurman beëindigd

Droom van Jan Jurie komt uit na loodzware Urker ontgroe­ning: ‘Werd met erehaag ontvangen’

’s Nachts tegen de stroming in zwemmen in een bevroren pak, kilometers door de drab sjouwen met een loodzware brandcard, proberen te slapen op een reddingsvlot. De allereerste ontgroening van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij op Urk was loodzwaar. ,,Maar wél een succes.”

13 april