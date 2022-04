Zoektocht naar vermiste Urker stuurman Wilco (20) beëindigd: ‘In gedachten bij ouders en familie’

met video Kapitein Kees van gekapseisd Urker schip weer thuis, stuurman Wilco nog altijd vermist: ‘Ik weet nog niks’

Schipper Kees Post van het donderdagavond bij Rotterdam gekapseisde vrachtschip Mar-Grethe is weer thuis, op Urk. Hij wacht met een knoop in de maag op nieuws over zijn stuurman Wilco de Groot, die nog niet is gevonden. ,,Ik weet nog helemaal niks’’, zegt hij vrijdagmorgen.

15 april