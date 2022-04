Zoektocht naar vermiste Urker stuurman Wilco (20) gestopt, kapitein houdt hoop: ‘Echt ontzettend spijtig dat het zo eindigt’

Voor de haven van Rotterdam kantelde donderdagavond een binnenvaartschip met twee Urkers aan boord. Kees Post, de kapitein van de boot, werd door duikers gered. Van het andere bemanningslid, de 20-jarige Wilco de Groot, werd niets vernomen.

Volgens Post kapseisde de Mar-Grethe door een zogeheten hekgolf: een golf die achter een varend schip ontstaat. Het 40 meter lange Urker schip vervoerde anode-blokken, die worden gebruikt als stroomgeleiders en komen ook voor in de aluminiumindustrie.

Nooit opgegeven

,,Je moet een beetje nuchter proberen te blijven”, zucht Post. ,,Toen we omsloegen, lag het schip in stil water, maar kort daarna liep het tij naar buiten toe, richting de zee. We voeren vier kilometer van de kust, dus eigenlijk weet je het dan wel…”

Quote Je zit dicht op elkaars lip en kent de ander door en door Kees Post, Kapitein van het gekapseisde schip

Vier jaar lang werkte de kapitein samen met De Groot. ,,Aan boord van zo’n schip zit je dicht op elkaars lip, dus je kent elkaar door en door.” Even is hij stil. ,,Laatst gaf Wilco aan dat hij wilde stoppen. Hij had iemand ontmoet, wilde meer en vaker thuis zijn. De binnenvaart paste uiteindelijk niet zo goed bij hem.” Weer blijft het stil. ,,Het is echt ontzettend spijtig dat het zo eindigt.”

Toch heeft Post de hoop nooit opgegeven: ,,Eerst hoopte ik dat de reddingsteams Wilco zouden zien in de badkamer, daarna dat hij gestrand was bij een klip. Nu is mijn enige hoop dat hij nog gevonden wordt. Misschien door toeristen, het zal wel drukker worden aan de kust in de zomermaanden.” Het vinden van de verdwenen stuurman, maken afscheid en afsluiting mogelijk, denkt hij. ,,Met een graf hebben nabestaanden toch een plekje waar ze naartoe kunnen.”

Post is dankbaar voor de ‘enorme inzet’ van vrijwilligers in de afgelopen dagen. ,,Ik weet honderd procent zeker dat iedereen er alles aan gedaan heeft om Wilco te vinden.”

Speld in een hooiberg

Het dregteam van Stichting Opsporingsapparatuur Drenkelingen (SOAD) Urk was sinds donderdagavond betrokken bij de speuractie. Pieter Keuter, lid van dat team en zelf afkomstig van Urk, vergeleek het met een zoektocht naar een speld in een hooiberg: ,,De onzekerheid hierover bij de mensen die achterblijven, is natuurlijk verschrikkelijk.’’

Hoewel de klus enorm wordt vermoeilijkt door de hevige stroming , geeft SOAD nog niet op. Vandaag zoekt het dregteam op zicht en de komende dagen wordt er ook vanuit de lucht naar De Groot uitgekeken. Daarnaast wordt samen met de Zeehavenpolitie gekeken naar andere mogelijke opties.

De hulpdiensten van veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond stopten vrijdag met speuren. Een woordvoerder van de organisatie zei eerder dat de kans groot is dat de tweede opvarende door de sterke stroming richting de zee is getrokken.