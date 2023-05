Zoveel elektrische voertuigen zijn er op Urk

Yassine Assa ervaring rijker na voetbal­avon­tuur in Saoedi-Ara­bië: ‘Geleerd zakelijker te zijn’

Na een in alle opzichten bijzonder voetbalavontuur in Saudi-Arabië is Yassine Assa terug in zijn geliefde Zwolle. Hij leefde een seizoen lang in miljoenenstad Jeddah, vlak bij de voor moslims heilige plekken Mekka en Medina, waar hij de voetbalacademie van de grote volksclub Al Ittihad coördineerde.