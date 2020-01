Zoveel huizen werden er vorig jaar bijgebouwd in jouw gemeente

Nederland kreeg er in 2019 bijna 71 duizend nieuwbouwwoningen bij. Door de nieuwe aanwas groeide de totale Nederlandse woningvoorraad met 0,9 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In onze regio steeg het aantal nieuwbouwwoningen relatief harder, met Urk, Harderwijk en Kampen als uitschieters.

De landelijke stijging van nieuwbouwwoningen in 2019 is ruim 6 procent meer dan in 2018 en het hoogste aantal in tien jaar tijd, meldt het CBS verder. Ook becijferde het CBS dat de woningvoorraad tussen 2000 en 2009 jaarlijks toenam met ruim 1 procent.

De gemeente Diemen kende relatief gezien de hardste stijging (bijna 9 procent) met de oplevering van 1.218 nieuwbouwwoningen.

Urk, Harderwijk, Kampen

De relatief hoogste stijgers in deze regio zijn Urk, Harderwijk en Kampen. In 2019 werden op Urk 187 nieuwbouwwoningen opgeleverd, wat neerkomt op een stijging van 2,9% van de totale woningmarkt in die gemeente.

Harderwijk noteerde door 441 nieuwbouwwoningen een stijging van 2,3 procent, in Kampen zorgden 425 opgeleverde nieuwbouwwoningen in 2019 voor een stijging van 1,9 procent.

Overige gebieden

Wat de grote gemeenteplaatsen betreft in het Stentor-gebied steeg het totaal aantal woningen in Dronten door 250 nieuwbouwwoningen met 1,5 procent en in Lelystad door 414 nieuwbouwwoningen met 1,3 procent. Meppel liet door 183 nieuwbouwwoningen een stijging zien van 1,2 procent.

De gemeenten Apeldoorn (774 nieuwbouwwoningen), Deventer (499 nieuwbouwwoningen) en Zwolle (639 nieuwbouwwoningen) noteerden allen een stijging van 1,1 procent. In Zutphen nam de totale woningvoorraad door 162 nieuwbouwwoningen toe met 0,7 procent.

Volledig scherm Groei van de totale woningmarkt door nieuwbouw per provincie. © CBS

Flevoland koploper

Deze regio scoort gemiddeld genomen dus hoger dan het landelijke stijgingspercentage van het aantal woningen door nieuwbouw. De provincie Flevoland kent van alle provincies zelfs de hardste groei van woningen door nieuwbouw (1,6 procent). Ook Gelderland en Overijssel zitten boven het landelijk gemiddelde.