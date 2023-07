indebuurt.nl Miriam en Lester uit Temptation zagen elkaar voor het eerst bij Wijthmener­plas: 'Date op de motor'

Ze gingen voor de ‘ultieme relatietest’ naar Mexico, maar zijn inmiddels alweer maanden in hometown Zwolle. Miriam Mokhtari en Lester Huybregts deden als koppel mee aan het Temptation Island. Of het stel nog steeds samen is, vertellen ze in gesprek met youtuber Nick Eshuis.