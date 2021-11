Zwembad Urk beklad met hakenkruizen: ‘Dader is een ziek figuur’

Steeds meer zorgen op Urk over coronapiek: ‘Er moet wat gebeuren, anders gaat het helemaal fout’

De zorgen nemen toe op Urk nu de gemeente donkerrood kleurt op de kaart met coronabesmettingen. De gemeente roept de kerken - wederom - op om voorzichtig te zijn en is in gesprek met de horeca om te voorkomen dat het virus zich via de kroeg verspreidt. Ondertussen lijken steeds meer Urkers zich te laten vaccineren. ,,Er moet wat gebeuren, anders gaat het helemaal fout.’’

3 november