Zwembad Urk beklad met hakenkruizen: ‘Hersenloze actie’

Vuurwerk­bom door brievenbus woning Urk, tapijt vat vlam

Bewoners van de Nieuw Guineastraat op Urk werden vanochtend opgeschrokken door een knal. Bij een woning aan de straat in het vissersdorp werd rond een uur of zeven een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Het tapijt in de hal van de woning vatte hierbij vlam.

7 november