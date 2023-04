An Act of Art

Een gratis e-bike als alterna­tief voor leerlingen­ver­voer?

Bij wijze van proef krijgen Amersfoortse scholieren op het speciaal onderwijs een e-bike. Op die manier kunnen de personeelstekorten in het leerlingenvervoer worden omzeild. Lezers stuurden ons brieven over deze kwestie, en over de snoeiharde aanrijding met een politiewagen op de Nijverheidsweg-Noord in Amersfoort.