Culturele middagen in Café Hoogland

Ook dit jaar organiseert Cultureel Café Hoogland in café de Plank aan de Coelhorsterweg in Hoogland weer twee culturele middagen. De eerste van dit jaar vind plaats op zondag 26 maart om 14.00 uur. Deze middag staat in het teken van muziek. Drie, in genre verschillende, bands brengen hun muzikale stijlen. The Foxtones spelen verschillende covers in diverse speelstijlen. Verder laten West Coast & More hun interpretaties horen van nummers van Crosby Stils & Nash. De afsluiting van de middag wordt verzorgd door DC Ray & Friends. Zij brengen bekende nummers van Nat King Cole. Ook deze middag hopen we weer veel mensen te begroeten op deze zevende editie, zegt Jan van Straalen, één van de organisatoren. Het is fijn om te zien dat het bezoekersaantal blijft groeien en dat diverse lokale middenstanders dit initiatief ondersteunen. Cultureel Café Hoogland heeft als doel een podium te bieden aan beginnende, maar ook aan gevestigde, artiesten in diverse genres.