Kijkje in de keuken van kunstenaars bij Amersfoortse Galerie De Ploegh en neem meteen een stukje mee

OPINIE ‘Ecologi­sche onderzoeks­bu­reaus moeten onafhanke­lij­ker onderzoe­ken’

Op talloze plekken in onze provincie zijn bouw- en ontwikkelplannen in of vlakbij beschermde natuurgebieden. Deze plannen worden door de huidige ‘groene’ coalitie van GL, PvdA, D66, CU en CDA keer op keer goedgekeurd, ondanks het feit dat natuur en dieren hier duidelijk de dupe van zijn. Aldus Jesseka Batteau, kandidaat-Statenlid voor de Partij voor de Dieren, die pleit voor zuivere, transparante procedures en onafhankelijke natuuronderzoeken.