TROTS: Marit uit Apeldoorn geniet van de natuur - en wil daarom wat teruggeven

Gastschrijvers Het verwondert mij dat wij hier nooit ziek van zijn geworden

Afgelopen zaterdag was ik nog even bij de viskraam op het marktplein in Heino. Grote viskraam, ze staan er meestal met 5 mensen in; Heino telt veel visliefhebbers. Deze hardwerkende mensen komen uit Spakenburg en zijn al rond een uur half 8 paraat in Heino.