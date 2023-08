Jubilarissen van FNV in Oud-Zevenaar in het zonnetje gezet en neven en nichten komen bijeen voor barbecue

Brieven van de lezers

Alsof het niet schandelijk genoeg is dat in Israël iemand opnieuw president wordt terwijl hij vervolgd moet worden voor machtsmisbruik en corruptie, heeft hij nu ook zijn wil om de rechtsstaat te ondermijnen er doorgedrukt. Rechtspraak heeft geen vat meer op politici waardoor de Palestijnen in de bezette gebieden nog verder kunnen worden onderdrukt. Maar ook delen van het Israëlische volk worden benadeeld, waaronder vrouwen die nu weer opnieuw gediscrimineerd kunnen worden. Gelukkig is er veel protest onder de bevolking, maar het is dezelfde bevolking die deze tiran toch weer herkozen heeft.