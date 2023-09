Mijn leukste foto

Tik­Tok-challenge escaleert op middelbare school en dat baart zorgen: ‘Wilde dat smartpho­nes nooit waren uitgevon­den’

De chemische reactie die bij het Candea College in Duiven maandagochtend voor een ontruiming zorgde, leidt tot veel reacties bij lezers van De Gelderlander. Want wiens schuld is het eigenlijk, dat jongeren door deze TikTok-stunts met chloortabletten in de weer zijn? ‘Ongelooflijk waar we als maatschappij in terechtgekomen zijn.’