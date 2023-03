GEZONDER LEVEN Eduard staat elke dag onder een koude douche, maar is dat eigenlijk wel gezond?

Is koud afdouchen of een duik in koud water eigenlijk wel gezond? Dat vraagt Hattemer Eduard Poot, die dagelijks begint met een koude douche en om de week in de IJssel baadt, zich af. Verslaggever Walter van Zoeren gaat met vragen van lezers over gezondheid, sport, voeding en bewegen op zoek naar de antwoorden bij deskundigen.