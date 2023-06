Openluchtconcert van St. Antonius in Breedenbroek en golfers van De Keppelsche winnen kampioenschap

MIJN TROTS Deze bijzondere club gaf Arnold uit Warnsveld het plezier in het sporten terug

Sporten, dat is goed en gezond. Maar niet altijd vanzelfsprekend. Gelukkig zijn er mensen die daarbij kunnen helpen, ontdekte Arnold uit Warnsveld. Hij vond in Zutphen het plezier weer terug. Dit is aflevering 14 van MijnTrots, gemaakt door lezers van de Stentor.