Rob Hoftijzer over kijkgaten Joodse begraafplaats in Oldenzaal: ‘Wordt dit een soort kijkdoos?’

Kijkdoos

Hoe gaan we tegenwoordig om met elkaar, is er dan helemaal geen respect voor anderen, worden begraafplaatsen tegenwoordig bezienswaardigheid voor nieuwsgierigen. Begraafplaatsen zijn plaatsen waar je rust tot bezinning kunt komen. Betreden van de Joodse begraafplaats in Oldenzaal is niet mogelijk dus blijft het beperkt om door of over het toegangshek te kijken. En dat is nou eenmaal zo.