Gastschrijvers Il capo zette alles in het donker en verdween…

Deze zomer maakten we een citytrip naar Rome. De dag van aankomst verregende volledig, maar de daarop volgende dagen was het prima weer. En als rechtgeaarde toerist ga je dan alle hoogtepunten langs. Uiteraard tig fraaie kerken, het Colosseum, het St. Pietersplein, de Sixtijnse kapel, de Trevi-fontein, het Pantheon en tussendoor natuurlijk menig terrasje of eettentje.