Putter Stoomgemaal komt weer eens op stoom

LEZERSREACTIES Lezers over betalen voor toegang op de Veluwe: ‘Op veel plekken al heel normaal’

Mountainbikers en ruiters die op pad willen op de Veluwe, moeten daar misschien voor gaan betalen. Of zo’n (al dan niet vrijwillig) ‘Veluwevignet’ er echt komt, horen we later dit jaar. Lezers van de Stentor reageren massaal: zo vragen ze zich af hoe het met andere bezoekers zit. ,,Gelijke monniken, gelijke kappen.”