Deze bijzondere plek in Heeten wordt zelfs als foto gebruikt bij overlijdens: ‘Je ziet aan het einde een beetje licht’

LEZERSREACTIES Lezers over opvallende U-bocht in Zwols fietspad: ‘Niks mis met even moeten remmen’

Het tijdelijke fietspad richting de Mastenbroekerbrug in Zwolle roept veel discussie op. De U-bocht-constructie is voor anderhalf jaar vanwege werk aan de stadsdijken. Sommige lezers vrezen ongelukken, anderen wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van de fietsers: ‘Mensen lijken niet meer in staat zelf oplossingen te kunnen bedenken.’