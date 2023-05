Dit stuurden jullie in: dansschool uit Zwolle levert Europees Kampioen af • Benefietavond voor jongeren met kanker groot succes

met video Wie geef jij vandaag een compliment­je? ‘Zij staat altijd voor mij klaar’

Wil jij je moeder, buurman of tante graag in het zonnetje zetten? Dan is vandaag - woensdag 1 maart - de uitgelezen mogelijkheid. Het is namelijk Complimentendag. Wij vroegen mensen op straat alvast een voorzetje te geven.