Lezerstips: van vogelexcursie tot concert, deze 7 leuke dingen kun je deze week doen

Lezersreacties ‘Dubbele parkeerkos­ten’ in Zwolle maken tongen los: ‘Niets meer te zoeken, dooie bende’

Zwolle gaat de parkeerkosten flink verhogen en dat valt niet in goede aarde. Stentor-lezers zijn in grote getalen absoluut niet te spreken over het plan, dat zelfs een verdubbeling van de kosten kan betekenen. En niet alleen de hoge tarieven roepen emoties op. Ook de bereikbaarheid baart zorgen: ,,Waar laat Zwolle de loop-beperkte medemens?’’