14.000 oude foto’s naar Cultuurhistorisch Centrum Ommen: ‘Wordt een hele puzzel’

Google Maps laat mensen in Overijssel onnodig kilometers omrijden en dit is waarom

31 augustus De nieuwe N340 tussen Zwolle en Dalfsen is wel degelijk in gebruik genomen, maar nog niet opgenomen in de gegevens van Google. Automobilisten die trouw hun navigatiesysteem volgen worden zodoende onnodig kilometers omgeleid. ,,Ergens is het niet goed gegaan.”