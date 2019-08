16-jarige verdachte brandstichting Nieuwleusen twee weken langer vast

De rechter-commissaris heeft vanmiddag bepaald dat er voldoende redenen zijn om de jongen nog twee weken vast te houden. ,,Bij jongeren wordt extra goed gekeken of het nodig is om de verdachte langer vast te houden”, stelt Maarten Schoon, woordvoerder van de rechtbank Overijssel. ,,In dit geval oordeelt de rechter-commissaris dat er voldoende gronden zijn om de verdachte veertien dagen langer in hechtenis te houden.”

De fatale brand gebeurde in de vroege ochtend van zondag 14 juli. De 16-jarige verdachte was op het moment van de zolderbrand niet thuis. In eerste instantie ging men ervan uit dat hij wel thuis was tijdens de brand. De hulpdiensten zochten enige tijd naar de jongen. De ‘vermiste’ tiener kwam enkele uren later de straat ingelopen. De politie deed na de fatale brand uitvoerig onderzoek. Bijna twee weken later werd de jongen toch opgepakt.