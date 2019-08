16-jarige verdachte dodelijke brandstichting Nieuwleusen op vrije voeten

Psychische gesteldheid

De 16-jarige wordt van brandstichting verdacht. De Roos: ,,Dat is een van de zwaarste dingen in het strafrecht, omdat je met brandstichting anderen in gevaar brengt. In die zin snap ik dat dit het enige is dat het Openbaar Ministerie hem ten laste legt en niet bijvoorbeeld ook dood door schuld. Ook wordt er bij een rechtszaak gekeken naar de gevolgen van de brandstichting, die in deze zaak groot zijn. Bij volwassenen kan bij brandstichting met dodelijke gevolgen zelfs levenslang worden opgelegd. Bij jongeren van zestien is de maximale jeugddetentie twee jaar als zij via het jeugdstrafrecht worden vervolgd.” Hij denkt dat het OM nu kijkt of het de PIJ-maatregel op kan leggen. ,,Dat is een soort jeugd-tbs. Dat zal, denk ik, de komende tijd onderzocht worden.”