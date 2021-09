25 PvdA-burgemeesters varen op de Vecht bij Dalfsen

Auto’s belanden na botsing in de sloot: aan twee kanten van de weg

21 september Twee auto’s zijn dinsdagochtend met elkaar in botsing gekomen langs het Overijssels Kanaal in Lemelerveld. De ene belandde in het water van het kanaal, de andere in de droge sloot aan de overkant van de Statumweg. Een moeder en haar kind raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht.