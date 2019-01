260 mensen roken laatste sigaret in Hardenberg

Mogelijk toch zonnepark van 1,7 hectare in Lutten

9:06 Eind vorig jaar leek er een kink in de kabel te komen. CDA en ChristenUnie hadden moeite met het gebruik van landbouwgrond voor de aanleg van zonneparken. Het was onzeker of zeven plannen in de gemeente Hardenberg wel gerealiseerd konden worden, waaronder het vergevorderde initiatief van Lutten Levert. Uiteindelijk stemde de raad toch unaniem voor het duurzaamheidsprogramma.