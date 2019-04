33-jarige Zwollenaar komt om het leven bij ongeval in Vinkenbuurt

Onrust in Beerzer­veld door uitbrei­dings­plan­nen varkens­stal

8:30 De uitbreiding van de veehouderij van Handelshuis Schuttert aan de Knolsdijk zorgt voor veel onrust in en rond Beerzerveld. Dit schrijven de VOV, D66 en PvdA in een brief aan het college. Het plan om een grote stal neer te zetten voor bijna 14.000 biggen, plus een stal voor het rundvee, leidt tot onrust onder de bewoners.