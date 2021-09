658 dagen na zijn horrorblessure kan Jorian Wubs weer voetballen

Bestuurder Tesla raakt rijbewijs kwijt nadat hij keihard optrekt bij verkeers­licht in Dalfsen

21 september Een 54-jarige bestuurder van een Tesla uit Dalfsen is maandagavond zijn rijbewijs kwijtgeraakt toen hij de aandacht van agenten trok bij het hard optrekken bij de verkeerslichten aan de Hessenweg in Dalfsen. De man stond aanvankelijk te wachten voor het rode licht en bij groen licht bereikte hij in enkele seconden een snelheid van 153 kilometer per uur waar 80 is toegestaan.