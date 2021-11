Aafke en Niels wachten tevergeefs op struikjes tijdens de landelijke doneer-een-zaailing-dag

N377 tussen Balkbrug en Dedems­vaart weer vrij, gaslek ge­dicht

Als gevolg van een gaslek tussen Balkbrug en Dedemsvaart is de N377 in beide richtingen enige tijd afgesloten geweest. De omgeving was ook afgesloten. Inmiddels is de weg volgens woordvoerder Helmut Feringa van nutsbedrijf Rendo weer vrijgegeven.

26 november