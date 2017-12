Aandacht in Vechtdal voor 'woekerrentes' op sociale leningen

In de drie Vechtdalgemeenten Ommen, Dalfsen en Hardenberg is aandacht gekomen op de rentetarieven die gevraagd worden voor sociale leningen aan de inwoners. Het gemeentebestuur van Ommen komt binnenkort met voorstellen om de rentes waar mogelijk te verlagen.

Dat heeft wethouder Ko Scheele van Ommen toegezegd nadat verschillende raadsfracties hierover vragen gesteld hebben.

Vragen

In Hardenberg is door de fractie van het CDA een brief met schriftelijke vragen ingediend bij het gemeentebestuur. Daar is nog geen reactie op gekomen.

Ook in Dalfsen is het onderwerp ter sprake geweest in een raadsvergadering. Wethouder Jan Uitslag heeft daarin aangegeven in gesprek te gaan met de GKB over de tarieven. Uitslag verwacht niet dat de gemeente Dalfsen de kredietverlening in eigen hand wil nemen.

Kassa

Aanleiding voor de discussie is een uitzending van het Vara-programma Kassa enkele weken geleden, waarin bekend werd dat meer dan honderd gemeentes in Nederland voor sociale kredieten rentetarieven vragen tot de maximum toegestane 14 procent.

Ook de gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg doen dat. In hun afspraken met de Gemeentelijke Kredietbank in Assen is vastgelegd dat de kredieten kostendekkend moeten zijn. Volgens wethouder Ko Scheele zijn de administratieve kosten van deze leningen zo hoog omdat het vooral om kleine kredieten gaat. Ook is er sprake van een hoger risicoprofiel van de gebruikers van de sociale kredieten.

