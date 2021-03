Aannemersbedrijf Riezebos uit Dalfsen gaat over in andere handen

,,We zijn al jaren lid van dezelfde groep. We kenden elkaar oppervlakkig, maar raakten bij het wielrennen in gesprek”, vertelt Braam. ,,Frans en Henk zijn al wat ouder en op een gegeven moment bracht ik de mogelijkheid van een overname ter sprake. Die ambitie heb ik al langer en dit lijkt me een mooi bedrijf. We hadden er allemaal vanaf het begin een goed gevoel over en in verdere gesprekken hebben we de deal uitgewerkt.” Broeks en Riezebos blijven de eerstkomende jaren betrokken bij het bedrijf, zodat er sprake is van een ‘warme’ overdracht. Voor opdrachtgevers en personeelsleden verandert er verder niets.