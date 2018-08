Abri vernield aan Hessenweg Ommen

Celine 'vreemde eend' tijdens Trekker­slep Balkbrug

12 augustus Op het eerste oog lijkt de 22e editie van de Trekkerslep Balkbrug een echte mannen aangelegeheid. Jongens van de gestampte pot, mannen van staal! Maar schijn bedriegt. Want in het sterke deelnemersveld van 235, voornamelijk boeren, bevinden zich tien vrouwen van ijzer die in het brute trekkersgeweld gewoon hun mannetje staan.