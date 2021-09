Acht Overijsselse golfclubs strijden om kampioenschap in Ommen

PEC-supporters tussen hoop en vrees na vijfde nederlaag op rij: ‘Maar het fanatisme blijft’

20 september De nederlaag van PEC Zwolle bij rivaal Go Ahead Eagles (1-0) betekent dat PEC de slechtste seizoensstart ooit beleeft. De club verloor vijf keer op rij en maakte daarbij geen enkel doelpunt. Toch is de sfeer onder supporters nog rustig. ,,Het heeft tijd nodig, het is alleen jammer dat we al vijf wedstrijden onderweg zijn.”