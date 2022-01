Achtervolging en schietincident bij De Krim, politie pakt 21-jarige man op

Achtervolging

Voordat er werd geschoten, was er al een korte achtervolging geweest van de beschoten auto. De politie meldt dat volgens de bestuurder vanuit de auto die hem achtervolgd had, is geschoten. ,,Het is onbekend of dit zou zijn gebeurd met een echt vuurwapen of iets wat erop lijkt’’, aldus de politie.

Getuigen

Omdat er nog veel onduidelijk is, is de politie op zoek naar getuigen. ,,Het gaat dan met name om wat er is gebeurd op het Turfstekersplein tussen 19.30 en 20.00 uur en het schietincident aan de Kosseweg rond 20.00 uur.’’ Wie iets heeft gezien of over informatie of beelden beschikt, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie, 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.